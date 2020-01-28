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Avustralya Açık Çeyrek Finali : Ash Barty - Petra Kvitova (Özet)
6 saat önce
Video - Avustralya Açık Yarı Finali : Ash Barty - Petra Kvitova02:54 Ashleigh Barty - Petra Kvitova.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:14
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