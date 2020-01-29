Avustralya Açık Çeyrek Finali: Dominic Thiem - Rafael Nadal (Özet) - Son Dakika
Son Dakika Spor Avustralya Açık Çeyrek Finali: Dominic Thiem - Rafael Nadal (Özet) - Son Dakika Spor

Avustralya Açık Çeyrek Finali: Dominic Thiem - Rafael Nadal (Özet)

6 saat önce

Video - Avustralya Açık Çeyrek Finali: Dominic Thiem - Rafael Nadal02:56 Rafael Nadal - Dominic Thiem.

Avustralya Açık Çeyrek Finali: Dominic Thiem - Rafael Nadal (Özet), System.String[]

Video - Avustralya Açık Çeyrek Finali: Dominic Thiem - Rafael Nadal02:56

Rafael Nadal - Dominic Thiem

Rafael Nadal, Avustralya, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:14 
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