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Avustralya Açık finalinde Novak Djokovic, Dominic Thiem'i mağlup ederek, kariyerinin 17. Grand Slam...
6 saat önce
Avustralya Açık finalinde Novak Djokovic, Dominic Thiem'i mağlup ederek, kariyerinin 17. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:56 Kaynak: İHA
Avustralya Açık finalinde Novak Djokovic, Dominic Thiem'i mağlup ederek, kariyerinin 17. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. - İSTANBUL
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