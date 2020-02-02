Son Dakika › Spor › Avustralya Açık Kadınlar Finali: Sofia Kenin - Garbine Muguruza (Özet) - Son Dakika Spor
Avustralya Açık Kadınlar Finali: Sofia Kenin - Garbine Muguruza (Özet)
6 saat önce
Video - Avustralya Açık Kadınlar Finali: Sofia Kenin - Garbine Muguruza04:00 Sofia Kenin - Garbine Muguruza.
Video - Avustralya Açık Kadınlar Finali: Sofia Kenin - Garbine Muguruza04:00
Sofia Kenin - Garbine Muguruza
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:14
Son Dakika Avustralya'da yangınlar nedeniyle halka sığınaklara girme çağrısı yapıldı Bomba iddia: TFF Başkanı değişiyor Ali Koç'a hakaret eden şahsa 6222'den işlem yapıldı! Ortahisar Belediye Başkanı'ndan maç sonu olay sözler: Şikeci Fener