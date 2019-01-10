Avustralya Açık'ta Eşleşmeler Belli Oldu

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo eşleşmeleri belli oldu.

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo eşleşmeleri belli oldu.



Avustralya'nın Melbourne kentinde, 14-27 Ocak tarihlerinde düzenlenecek turnuvada ana tablo maçlarının kura çekimi gerçekleştirildi.



Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic'in elemelerden gelen bir tenisçiyle karşılaşacağı ilk turda, 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal'ın rakibi ev sahibi ülkeden James Duckworth oldu.



Turnuvada son iki yılın şampiyonu 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Özbek Denis Istomin karşısında tur mücadelesi verecek.



4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Sloven Aljaz Bedene ile 5 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson ise Fransız Adrian Mannarino ile kozlarını paylaşacak.



Sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük bölümünü kaçıran ve klasmanda 230. sıraya kadar gerileyen Büyük Britanyalı Andy Murray, ilk turda İspanyol Roberto Bautista Agut ile eşleşti.



2015 Avustralya Açık'ta çeyrek final gören Avustralyalı Nick Kyrgios ile 2016 Wimbledon'da finale kadar çıkan Kanadalı Milos Raonic'in eşleşmesi, ilk turun merakla beklenen maçlarından biri olarak öne çıktı.



Halep'in rakibi Kanepi



Turnuvada kadınlarda geçen yılın finalisti ve 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Estonyalı Kaia Kanepi karşısında ikinci tura çıkma mücadelesi verecek.



2016 yılının şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, Sloven Polona Hercog'u, son şampiyon ve 3 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki de Belçikalı Alison Van Uytvanck'ı turnuva dışında bırakmak için korta çıkacak.



Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams'ın ilk turdaki rakibi Alman Tatjana Maria olurken, Rus Maria Sharapova elemelerden gelecek rakibine karşı ter dökecek.

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