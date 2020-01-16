Avustralya Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Avustralya Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor

Avustralya Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu

6 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo kuraları çekildi.

Avustralya Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu, System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo kuraları çekildi.

Melbourne kentinin 20 Ocak-2 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı turnuvadaki ilk tur eşleşmeleri belirlendi.

Erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın rakibi, dünya sıralamasının 72. basamağındaki Hugo Dellien oldu.

Üç numaralı seribaşı Roger Federer'in rakibi dünya 84 numarası Steve Johnson olurken, son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ise dünya 37'ncisi Jan-Lennard Struff ile eşleşti.

Kadınlarda ise dünya sıralamasının 1 numarası Ashleigh Barty, klasmanın 120. basamağındaki Lesia Tsurenko, unvanını korumak için korta çıkacak 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka da dünya 59 numarası Marie Bouzkova ile karşılaşacak.

Rafael Nadal, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski sevgilisi, Sharapova konuşurken röportajı bastı
Uzman isimden korkutan uyarı: Avustralya'daki yangınlar hava sıcaklığını düşürebilir Younes Belhanda ayrılık iddialarına son noktayı koydu Antalyaspor ve Trabzonspor'un gündemindeki Tosic, Beşiktaş'ı istiyor

Son Dakika Haberleri
19:09 Çaykur Rizespor, Chatziisaias'ı Cercle Brugge'a kiraladı | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor
19:00 Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları'nda 446 sporcu yarıştı - Son Dakika Spor
19:00 Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor
18:59 Son Dakika | Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferi için TFF'yi bekliyor! - Son Dakika Spor
18:55 Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
17:24 Younes Belhanda ayrılık iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika Spor
17:16 Antalyaspor ve Trabzonspor'un gündemindeki Tosic, Beşiktaş'ı istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 19:11:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]