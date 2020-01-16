Avustralya Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Avustralya Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor

Avustralya Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu

6 saat önce

Melbourne kentinin 20 Ocak-2 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Avustralya Açık'ta ki ilk tur eşleşmeleri belirlendi.

Avustralya Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu, System.String[]

Melbourne kentinin 20 Ocak-2 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Avustralya Açık'ta ki ilk tur eşleşmeleri belirlendi.


Erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın rakibi, dünya sıralamasının 72. basamağındaki Hugo Dellien oldu.


Üç numaralı seribaşı Roger Federer'in rakibi dünya 84 numarası Steve Johnson olurken, son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ise dünya 37'ncisi Jan-Lennard Struff ile eşleşti.


Kadınlarda ise dünya sıralamasının 1 numarası Ashleigh Barty, klasmanın 120. basamağındaki Lesia Tsurenko, unvanını korumak için korta çıkacak 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka da dünya 59 numarası Marie Bouzkova ile karşılaşacak.

Roger Federer, Avustralya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:28 
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