Son Dakika Haberleri: Avustralya Açık'ta Kiki Bertens Elendi

Avustralya Açık'ta Kiki Bertens Elendi

1 saat önce

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 9 numaralı seri başı Hollandalı Kiki Bertens, 42'nci sıradaki Rus Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Avustralya Açık'ta Kiki Bertens Elendi, System.String[]
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 9 numaralı seri başı Hollandalı Kiki Bertens, 42'nci sıradaki Rus Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvasının sabah seansında Bertens ile Pavlyuchenkova karşılaştı.

1573 Arena'daki müsabakada rakibi karşısında ilk seti 6-3 alan Bertens, ikinci ve üçüncü setleri aynı sonuçla 6-3 kaybederek turnuvaya veda etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Tenis, Körfez İşbirliği Konseyi, Avustralya, Spor
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