Avustralya Açık'ta Kiki Bertens Elendi
1 saat önce
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 9 numaralı seri başı Hollandalı Kiki Bertens, 42'nci sıradaki Rus Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.
Avustralya
Açık Tenis
Turnuvası'nda tek kadınlarda 9 numaralı seri başı Hollandalı Kiki Bertens, 42'nci sıradaki Rus Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.
Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvasının sabah seansında Bertens ile Pavlyuchenkova karşılaştı.
1573 Arena'daki müsabakada rakibi karşısında ilk seti 6-3 alan Bertens, ikinci ve üçüncü setleri aynı sonuçla 6-3 kaybederek turnuvaya veda etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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