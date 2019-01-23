Son Dakika Haberleri: Avustralya Açık'ta Naomi Osaka Yarı Finalde

Avustralya Açık'ta Naomi Osaka Yarı Finalde

1 saat önce

MELBOURNE (AA) – Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, yarı finale yükseldi.

Avustralya Açık'ta Naomi Osaka Yarı Finalde, System.String[]
MELBOURNE (AA) – Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, yarı finale yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile 6 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina çeyrek finalde karşılaştı.

Rod Laver Arena'da sabah seansının ilk maçında Japon raket Osaka, ilk seti 6-4, ikinci seti ise 6-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Naomi Osaka, yarı finalde 16 numaralı seribaşı Amerikalı Serena Williams ile 7 numaralı seribaşı Çek raket Karolina Pliskova arasında oynanacak maçın galibi ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:37 Kaynak: AA

Avustralya, Naomi Osaka, Spor
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