Avustralya Açık'ta Naomi Osaka Yarı Finalde
1 saat önce
MELBOURNE (AA) – Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, yarı finale yükseldi.
MELBOURNE (AA) – Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya
Açık'ta tek kadınlar 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka
, yarı finale yükseldi.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile 6 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina çeyrek finalde karşılaştı.
Rod Laver Arena'da sabah seansının ilk maçında Japon raket Osaka, ilk seti 6-4, ikinci seti ise 6-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Naomi Osaka, yarı finalde 16 numaralı seribaşı Amerikalı Serena Williams
ile 7 numaralı seribaşı Çek raket Karolina Pliskova
arasında oynanacak maçın galibi ile karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:37 Kaynak: AA
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