Son Dakika Haberleri: Avustralya Açık'ta Şampiyon Naomi Osaka

Avustralya Açık'ta Şampiyon Naomi Osaka

47 dakika önce

Avustralya Açık 2019 tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Japon tenisçi Naomi Osaka, final maçında karşılaştığı Petra Kvitova'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek, Avustralya Açık 2019'da şampiyon oldu.

Avustralya Açık'ta Şampiyon Naomi Osaka, System.String[]
Avustralya Açık 2019 tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Japon tenisçi Naomi Osaka, final maçında karşılaştığı Petra Kvitova'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek, Avustralya Açık 2019'da şampiyon oldu. Osaka, bu galibiyetle dünya 1 numarası oldu. Avustralya Açık 2019'da tek kadınlarda şampiyon, oynanan final maçıyla belli oldu. 4 numaralı seri başı Naomi Osaka, finalde karşılaştığı Çek raket Petra Kvitova'yı 7-6, 5-7, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek, kupayı almayı başardı. Rod Laver Arena'da oynanan ve toplam 2 saat 27 dakika süren mücadelede Osaka, sergilediği etkili performans ile 8 numaralı seri başı Kvitova'yı geçerek Avustralya Açık'ta ilk kez şampiyon olmayı başardı. Kariyerinde Avustralya Açık'ta ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan 21 yaşındaki raket, dünya 1 numarası olurken Amerika Açık 2018'in ardından ikinci kez bir Grand Slam şampiyonluğu yaşadı. Japon tenisçi, mücadele sonunda sevinç göz yaşlarını tutamazken, rakibi Kvitova'ya sarılarak kendisini tebrik etti.

(Bora Akyol/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Naomi Osaka, Avustralya, Spor
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