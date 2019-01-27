Avustralya Açık'ta şampiyon Novak Djokovic!
14 dakika önce
Sırp tenisçi Djokovic, 2014 Fransa Açık'tan beri ilk, toplamda 8. kez bir grand slam finalinde karşılaştığı Nadal'ı 3-0 yenerek Avustralya Açık'ta 7. kez şampiyonluğa ulaştı.
Sırp tenisçi Djokovic, 2014 Fransa
Açık'tan beri ilk, toplamda 8. kez bir grand slam finalinde karşılaştığı Nadal'ı 3-0 yenerek Avustralya
Açık'ta 7. kez şampiyonluğa ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:48
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