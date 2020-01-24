Avustralya Açık'ta tarihi zafer! 15 yaşındaki Coco Gauff... - Son Dakika
Son Dakika Spor Avustralya Açık'ta tarihi zafer! 15 yaşındaki Coco Gauff... - Son Dakika Spor

Avustralya Açık'ta tarihi zafer! 15 yaşındaki Coco Gauff...

6 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta 3. tur maçında 15 yaşındaki Coco Gauff ile 22 yaşındaki son şampiyon Naomi Osaka karşı karşıya geldi.

Avustralya Açık'ta tarihi zafer! 15 yaşındaki Coco Gauff..., System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta 3. tur maçında 15 yaşındaki Coco Gauff ile 22 yaşındaki son şampiyon Naomi Osaka karşı karşıya geldi.


Rod Laver Arena oynanan maçta genç raket, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setler neticesinde 2-0 mağlup ederek 4. tura yükselmeyi başardı.


15 yaşındaki Coco Gauff, böylece kariyerinin ilk Avustralya Açık ana tablosunda 4. tur biletini kaparak tarihi bir zafer elde etmiş oldu.


Mücadelenin ardından konuşan yetenekli tenisçi, "2 yıl önce Junior kategorisinde çıktığım ilk maçı kaybetmiştim. Şimdi buradayım. Bu çılgınca." ifadelerini kullandı.



15 yaşındaki Coco Gauff, 22 yaşındaki son şampiyon Naomi Osaka'yı eleyerek 4. tura yükseldi. *#*1203* *1388*#*


Spor Arena (@sporarena) 24 Ocak 2020

Naomi Osaka, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:16 
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