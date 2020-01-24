Avustralya Açık'ta Tsitsipas elendi, Roger Federer sürprize izin vermedi!

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı.



Geçen yılın yarı finalisti Yunan tenisçi Tsitsipas, Kanadalı Raonic'e 7-5, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenilerek organizasyona 3. turda veda eti.



Federer zorlandı ama sürprize izin vermedi



3 numaralı seribaşı Roger Federer, 3. turda klasmanın 47. basamağındaki Avustralyalı John Millman ile karşılaştı.



Avustralya Açık'ta daha önce 6 kez şampiyonluğa ulaşan İsviçreli Federer, zorlandığı mücadelede rakibini 6-4, 6-7, 4-6, 6-4 ve 6-7'lik setlerle 3-2 mağlup ederek 4. tura çıktı.



6. gün programı



Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Pablo Carreno Busta, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev de Alexei Popyrin ile karşılaşacak.



Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Anastasia Pavlyuchenkova ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep ile Yulia Putintseva mücadele edecek.



