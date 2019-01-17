Son Dakika Haberleri: Avustralya Açık'ta Zor Maçı Kei Nishikori Kazandı

Avustralya Açık'ta Zor Maçı Kei Nishikori Kazandı

1 saat önce

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 8 numaralı seri başı Japon Kei Nishikori, Hırvat rakibi Ivo Karlovic karşısında 3 saat 48 dakika süren maçı 3-2 kazanarak üçüncü tura yükseldi.

Avustralya Açık'ta Zor Maçı Kei Nishikori Kazandı, System.String[]
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 8 numaralı seri başı Japon Kei Nishikori, Hırvat rakibi Ivo Karlovic karşısında 3 saat 48 dakika süren maçı 3-2 kazanarak üçüncü tura yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvasında Japon Kei Nishikori, sabah seansında 69. sıradaki Hırvat Ivo Karlovic ile Margaret Court Arena'da karşılaştı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan ve 3 saat 48 dakika süren maçın ilk setini 6-3, ikinci setini ise 7-6 Nishikori aldı. Oyuna ağırlığını kayan Hırvat Karlovic üçüncü ve dördüncü setleri 7-5 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi.

Maç boyunca devam eden çekişme beşinci sette de sürdü ve seti 7-6 kazanan Japon tenisçi Nishikori rakibini 3-2 yenerek üçüncü tura adını yazdırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:31 Kaynak: AA

Japon, Tenis, Kei Nishikori, Avustralya, Spor
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