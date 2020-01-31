Avustralya Açık'ta Zverev'i 3-1 yenen Dominic Thiem finale yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Avustralya Açık'ta Zverev'i 3-1 yenen Dominic Thiem finale yükseldi - Son Dakika Spor

Avustralya Açık'ta Zverev'i 3-1 yenen Dominic Thiem finale yükseldi

10 dakika önce

Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finale yükselen iki ismin mücadelesinde Thiem, Zverev'i 3-6, 6-4, 7-6 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışına itti.

Avustralya Açık'ta Zverev'i 3-1 yenen Dominic Thiem finale yükseldi, System.String[]

Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finale yükselen iki ismin mücadelesinde Thiem, Zverev'i 3-6, 6-4, 7-6 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışına itti.


Avusturyalı raket, Federer'i eleyerek finale çıkan Novak Djokovic ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.


Turnuvada Tek Erkekler Finali 2 Şubat pazar günü oynanacak.

Novak Djokoviç, Avustralya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:02 
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