Avustralya Açık'ta Zverev'i 3-1 yenen Dominic Thiem finale yükseldi

Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finale yükselen iki ismin mücadelesinde Thiem, Zverev'i 3-6, 6-4, 7-6 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışına itti.



Avusturyalı raket, Federer'i eleyerek finale çıkan Novak Djokovic ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.



Turnuvada Tek Erkekler Finali 2 Şubat pazar günü oynanacak.