Avustralya Açık Tek Kadınlarda Finalin Adı 'Osaka-Kvitova'

Avustralya Açık 2019'da tek kadınlarda Japon tenisçi Naomi Osaka, Çekyalı raket Caroline Pliskova'yı yarı finalde 2-1'lik skorla mağlup ederek, finalde Çekyalı tenisçi Petra Kvitova'nın rakibi oldu.

Avustralya Açık 2019'da tek kadınlarda Japon tenisçi Naomi Osaka, Çekyalı raket Caroline Pliskova'yı yarı finalde 2-1'lik skorla mağlup ederek, finalde Çekyalı tenisçi Petra Kvitova'nın rakibi oldu.



Sezonun ilk Grand Slam Turnuvası olan Avustralya Açık 2019'da sona gelinirken, tek kadınlar kategorisinde final eşleşmesi belli oldu. Yarı final turunda 4 numaralı seri başı Naomi Osaka, Red Lover Arena'da mücadele ettiği rakibi Caroline Pliskova'yı 2-6, 6-4, 4-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek, adını finale yazdırmayı başardı. Toplam 1 saat 53 dakika süren maçta gülen taraf olan Osaka, finalde Çekyalı diğer tenisçi Petra Kvitova ile eşleşti. Amerika Açık 2018'de tek kadınlar şampiyonu olan 21 yaşındaki raket, Avustralya Açık 2019'da da ismini finale yazdırmayı başardı.



Tek erkeklerde finalistler belli olacak



Tek kadınların ardından tek erkeklerde de finalistler bugün oynanacak maçlarla belli olacak. 1 numaralı seri başı Novak Djokovic, Fransız Lucas Pouille ile oynarken, Avustralya Açık 2019'da isminden sık sık söz ettiren Yunan raket Stefanos Tsitsipas ise 2 numaralı seri başı Rafael Nadal'a karşı kortta olacak. - İSTANBUL

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