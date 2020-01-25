Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı Pliskova elendi

Pavlyuchenkova, dördüncü turda Alman Angelique Kerber ile karşılaşacak.

Rod Laver Arena'da oynanan ve 2 saat 25 dakika süren maçın setlerini aynı skorla 7-6 kazanan Rus raket Anastasia Pavlyuchenkova, korttan 2-0 ayrılarak dördüncü tura çıktı.

Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar maçında Pliskova ve Pavlyuchenkova karşılaştı.

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