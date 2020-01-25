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Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı Pliskova elendi
6 saat önce
Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar maçında Pliskova ve Pavlyuchenkova karşılaştı.
Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar maçında Pliskova ve Pavlyuchenkova karşılaştı.
Rod Laver Arena'da oynanan ve 2 saat 25 dakika süren maçın setlerini aynı skorla 7-6 kazanan Rus raket Anastasia Pavlyuchenkova, korttan 2-0 ayrılarak dördüncü tura çıktı.
Pavlyuchenkova, dördüncü turda Alman Angelique Kerber ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:18
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