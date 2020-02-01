Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu 21 yaşındaki Sofia Kenin oldu. - Son Dakika
Son Dakika Spor Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu 21 yaşındaki Sofia Kenin oldu. - Son Dakika Spor

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu 21 yaşındaki Sofia Kenin oldu.

6 saat önce

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu 21 yaşındaki Sofia Kenin oldu.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu 21 yaşındaki Sofia Kenin oldu., System.String[]

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu 21 yaşındaki Sofia Kenin oldu. - İSTANBUL

Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
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