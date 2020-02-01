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Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu 21 yaşındaki Sofia Kenin oldu.
6 saat önce
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu 21 yaşındaki Sofia Kenin oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu 21 yaşındaki Sofia Kenin oldu. - İSTANBUL
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