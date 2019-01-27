Avustralya Açık'ta Rafael Nadal'ı 3-0 Yenen Novak Djokovic Şampiyon Oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler finalinde Rafael Nadal'ı yenen Novak Djokovic şampiyon oldu.

Melbourne'deki mücadeleyi 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle kazanan 31 yaşındaki Sırp tenisçi, 15. grand slam zaferini elde etti ve Roy Emerson'ı geride bırakarak Avustralya Açık'ı teklerde en fazla (7) kazanan erkek tenisçi oldu.

AVUSTRALYA AÇIK'TAKİ BÜTÜN FİNALLERİ KAZANDI

Avustralya Açık'ta oynadığı bütün finalleri kazanmayı başaran dünyanın 1 numarası Djokovic, 2008'de Fransız Jo-Wilfried Tsonga, 2011, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında Büyük Britanyalı Andy Murray, 2012'de de İspanyol Rafael Nadal'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Fransa Açık'ta 11, ABD Açık'ta 3, Wimbledon'da da 2 şampiyonluğu bulunan dünya klasmanında ikinci sırada bulunan İspanyol Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta 2009 yılından beri şampiyonluk yaşayamadı.

Djokovic bu şampiyonluk sayesinde 4,1 milyon Avustralya doları kazandı.

(Sözcü)