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Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-2 yenen Sırp...
6 saat önce
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-2 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:48 Kaynak: AA
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-2 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu.
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