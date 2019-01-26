Son Dakika Haberleri: Avustralya Açık Tenis Turnuvası Tek Kadınlar Finalinde Çek Petra Kvitova'yı 2-1 Yenen Japon Naomi...

Avustralya Açık Tenis Turnuvası Tek Kadınlar Finalinde Çek Petra Kvitova'yı 2-1 Yenen Japon Naomi...

1 saat önce

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Çek Petra Kvitova'yı 2-1 yenen Japon Naomi Osaka şampiyon oldu.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası Tek Kadınlar Finalinde Çek Petra Kvitova'yı 2-1 Yenen Japon Naomi..., System.String[]
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Çek Petra Kvitova'yı 2-1 yenen Japon Naomi Osaka şampiyon oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:16 Kaynak: AA

Naomi Osaka, Japon, Tenis, Avustralya, Spor
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