Avustralya Açık Tenis Turnuvası Tek Kadınlar Finalinde Çek Petra Kvitova'yı 2-1 Yenen Japon Naomi...
1 saat önce
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Çek Petra Kvitova'yı 2-1 yenen Japon Naomi Osaka şampiyon oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:16 Kaynak: AA
Avustralya Açık'ta Kvitova'yı Yenen Osaka Şampiyon Oldu
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