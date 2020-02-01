Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, Garbine Muguruza'yı 2-1 yenen 14 numaralı seribaşı Sofia Kenin şampiyon oldu.

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