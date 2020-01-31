Son Dakika › Dünya › Avustralya Açık: Thiem ilk grand slam finalinde Djokovic'in karşısına çıkıyor - Son Dakika Dünya
Avustralya Açık: Thiem ilk grand slam finalinde Djokovic'in karşısına çıkıyor
6 saat önce
Yağmur nedeni ile kesintiye uğrayan ilk seti 3-6 kaybeden Thiem, diğer üç seti 6-4, 7-6 ve 7-6 kazanarak mutlu sona ulaştı
Yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta finalde Novak Djokovic'in rakibi Avusturyalı raket Dominic Thiem oldu.
Avustralya'da ilk defa finalde mücadele edecek dünya 5 numarası, Alman Alexander Zverev'i dört sette devirdi. Yağmur nedeni ile kesintiye uğrayan ilk seti 3-6 kaybeden Thiem, diğer üç seti 6-4, 7-6 ve 7-6 kazanarak mutlu sona ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:07
Son Dakika Trump'ın Florida'daki tesisinde şüpheli araç paniği! Silah sesleri duyuldu Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi! Askeri anlaşma parlamentoda kabul edildi Çin'den "koronavirüs biyolojik saldırı" iddiasıyla ilgili açıklama geldi Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın