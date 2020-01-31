Avustralya Açık: Thiem ilk grand slam finalinde Djokovic'in karşısına çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya Açık: Thiem ilk grand slam finalinde Djokovic'in karşısına çıkıyor - Son Dakika Dünya

Avustralya Açık: Thiem ilk grand slam finalinde Djokovic'in karşısına çıkıyor

6 saat önce

Yağmur nedeni ile kesintiye uğrayan ilk seti 3-6 kaybeden Thiem, diğer üç seti 6-4, 7-6 ve 7-6 kazanarak mutlu sona ulaştı

Avustralya Açık: Thiem ilk grand slam finalinde Djokovic'in karşısına çıkıyor, System.String[]

Yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta finalde Novak Djokovic'in rakibi Avusturyalı raket Dominic Thiem oldu.


Avustralya'da ilk defa finalde mücadele edecek dünya 5 numarası, Alman Alexander Zverev'i dört sette devirdi. Yağmur nedeni ile kesintiye uğrayan ilk seti 3-6 kaybeden Thiem, diğer üç seti 6-4, 7-6 ve 7-6 kazanarak mutlu sona ulaştı.

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Novak Djokoviç, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:07 
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