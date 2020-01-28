Avustralya Açık yarı finalinde bir klasik: Novak Djokovic - Roger Federer

Yılın ilk Grand Slam’i Avustralya Açık, erkekler yarı finalinde dev bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Bir tarafta 20 Grand Slam şampiyonluğu olan ve bunların altısını Avustralya’da almış Roger Federer, diğer tarafta 16 Grand Slam şampiyonluğu olan ve bunların yedisini Avustralya’da kazanmış Novak Djokovic.
Erkekler tenisinin gelmiş geçmiş en başarılı oyuncuları arasında yer alan bu ikili, kariyerlerinde daha önce 49 kez karşılaştılar. Bu 49 maçın 16’sı Grand Slam’lerde oynandı. Bu 16 maçta 10 kez Djokovic, altı kez Federer kazandı.
İkilinin rakamlarını kıyaslayalım:
Roger Federer
Novak Djokovic
Birbirlerine karşı aldıları galibiyet
23
29
Grand Slam şampiyonluğu
20
16
Grand Slam finali
31
24
Grand Slam yarı finali
45
35
Avustralya Açık şampiyonluğu
6
7
Avustralya Açık finali
7
7
Avustralya Açık yarı finali
15 (Perşembe günü oynanacak maç dahil)
8 (Perşembe günü oynanacak maç dahil)
Federer ve Djokovic, 2019'da iki kez karşılaştılar. Bu maçların ilki, tüm zamanların en akıllarda kalan maçlarından biri olacak Wimbledon finaliydi. Djokovic, o maçı Federer'in iki şampiyonluk puanı bulmasına rağmen 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 ve 13-12'lik setlerle kazanmıştı. Diğer maç ise ATP Sezon Sonu Finalleri'nin grup aşamasında oynandı. Kazananın yarı finale yükseleceği maçta Federer, üstün bir oyunla Djokovic'i 2-0 mağlup etmişti.
Dünya iki numarası Djokovic ile dünya üç numarası Federrer, yukarıda da belirtildiği gibi, şu ana dek Grand Slam'lerde 16 maç yaptılar. Bu 16 maçın biri dördüncü tur, 10'u yarı final ve beşi final maçıydı. O maçların sonuçlarına bakalım:
Grand Slam
Aşama
Kazanan
Skor
2007 Avustralya Açık
Dördüncü tur
Roger Federer
3-0
2007 Amerika Açık
Final
Roger Federer
3-0
2008 Avustralya Açık
Yarı final
Novak Djokovic
3-0
2008 Amerika Açık
Yarı final
Roger Federer
3-1
2009 Amerika Açık
Yarı final
Roger Federer
3-0
2010 Amerika Açık
Yarı final
Novak Djokovic
3-2
2011 Avustralya Açık
Yarı final
Novak Djokovic
3-0
2011 Roland Garros
Yarı final
Roger Federer
3-1
2011 Amerika Açık
Yarı final
Novak Djokovic
3-2
2012 Roland Garros
Yarı final
Novak Djokovic
3-0
2012 Wimbledon
Yarı final
Roger Federer
3-1
2014 Wimbledon
Final
Novak Djokovic
3-2
2015 Wimbledon
Final
Novak Djokovic
3-1
2015 Amerika Açık
Final
Novak Djokovic
3-1
2016 Avustralya Açık
Yarı final
Novak Djokovic
3-1
2019 Wimbledon
Final
Novak Djokovic
3-2
Roger Federer ile Novak Djokovic arasındaki 17. Grand Slam maçı, 2020 Avustralya Açık yarı finalinde, 30 Ocak Perşembe günü TSİ 11:30'da oynanacak. Mücadeleyi Eurosport 1'den canlı izleyebilirsiniz.