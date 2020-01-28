Avustralya Açık yarı finalinde bir klasik: Novak Djokovic - Roger Federer

Yılın ilk Grand Slam’i Avustralya Açık, erkekler yarı finalinde dev bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Bir tarafta 20 Grand Slam şampiyonluğu olan ve bunların altısını Avustralya’da almış Roger Federer, diğer tarafta 16 Grand Slam şampiyonluğu olan ve bunların yedisini Avustralya’da kazanmış Novak Djokovic.

Erkekler tenisinin gelmiş geçmiş en başarılı oyuncuları arasında yer alan bu ikili, kariyerlerinde daha önce 49 kez karşılaştılar. Bu 49 maçın 16’sı Grand Slam’lerde oynandı. Bu 16 maçta 10 kez Djokovic, altı kez Federer kazandı.

İkilinin rakamlarını kıyaslayalım:

Roger Federer

Novak Djokovic

Birbirlerine karşı aldıları galibiyet

23

29

Grand Slam şampiyonluğu

20

16

Grand Slam finali

31

24

Grand Slam yarı finali

45

35

Avustralya Açık şampiyonluğu

6

7

Avustralya Açık finali

7

7

Avustralya Açık yarı finali

15 (Perşembe günü oynanacak maç dahil)

8 (Perşembe günü oynanacak maç dahil)

Federer ve Djokovic, 2019'da iki kez karşılaştılar. Bu maçların ilki, tüm zamanların en akıllarda kalan maçlarından biri olacak Wimbledon finaliydi. Djokovic, o maçı Federer'in iki şampiyonluk puanı bulmasına rağmen 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 ve 13-12'lik setlerle kazanmıştı. Diğer maç ise ATP Sezon Sonu Finalleri'nin grup aşamasında oynandı. Kazananın yarı finale yükseleceği maçta Federer, üstün bir oyunla Djokovic'i 2-0 mağlup etmişti.

Dünya iki numarası Djokovic ile dünya üç numarası Federrer, yukarıda da belirtildiği gibi, şu ana dek Grand Slam'lerde 16 maç yaptılar. Bu 16 maçın biri dördüncü tur, 10'u yarı final ve beşi final maçıydı. O maçların sonuçlarına bakalım:

Grand Slam

Aşama

Kazanan

Skor

2007 Avustralya Açık

Dördüncü tur

Roger Federer

3-0

2007 Amerika Açık

Final

Roger Federer

3-0

2008 Avustralya Açık

Yarı final

Novak Djokovic

3-0

2008 Amerika Açık

Yarı final

Roger Federer

3-1

2009 Amerika Açık

Yarı final

Roger Federer

3-0

2010 Amerika Açık

Yarı final

Novak Djokovic

3-2

2011 Avustralya Açık

Yarı final

Novak Djokovic

3-0

2011 Roland Garros

Yarı final

Roger Federer

3-1

2011 Amerika Açık

Yarı final

Novak Djokovic

3-2

2012 Roland Garros

Yarı final

Novak Djokovic

3-0

2012 Wimbledon

Yarı final

Roger Federer

3-1

2014 Wimbledon

Final

Novak Djokovic

3-2

2015 Wimbledon

Final

Novak Djokovic

3-1

2015 Amerika Açık

Final

Novak Djokovic

3-1

2016 Avustralya Açık

Yarı final

Novak Djokovic

3-1

2019 Wimbledon

Final

Novak Djokovic

3-2

Roger Federer ile Novak Djokovic arasındaki 17. Grand Slam maçı, 2020 Avustralya Açık yarı finalinde, 30 Ocak Perşembe günü TSİ 11:30'da oynanacak. Mücadeleyi Eurosport 1'den canlı izleyebilirsiniz.