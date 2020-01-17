Avustralya Açık yetkilileri dumanlar için alarmda

Yılın ilk Grand Slam’i Avustralya Açık, pazarı pazartesiye bağlayan gece 03:00’te başlayacak ilk maçlarla start alacak. Fakat geçtiğimiz haftalardaki yangınların yarattığı hava kirliliği ve hava sıcaklığının yüksekliği, şu an için organizasyondan daha fazla konuşuluyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan turnuva elemelerinde, Sloven tenis oyuncusu Dalila Jakupovic, maç esnasında yanıgndan kaynaklanan dumanların yarattığı hava kirliliği nedeniyle nefes alma konusunda sıkıntılar yaşamıştı. Söz konusu olay hafta başı meydana gelirken, cuma gününe girilirken hava kirliliğinin çok daha düşük bir seviyede olduğu bildirilmişti. Ancak hafta sonuna doğru hava kirliliğinin artabileceğinden endişeleniliyor.

Maçlar, hava kirliliğinin ölçülebilen belirli bir düzeyin üstüne çıkması durumunda ertelenebilir. Ayrıca hakemlerin, sporcuların durumlarına göre maça ara verme ya da maçı erteleme yetkileri bulunuyor.