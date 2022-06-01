Avustralya Açıklarında Dünyanın En Büyük Bitkisi Keşfedildi - Son Dakika
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Avustralya Açıklarında Dünyanın En Büyük Bitkisi Keşfedildi

01.06.2022 12:51
Avustralya Açıklarında Dünyanın En Büyük Bitkisi Keşfedildi

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletindeki Shark Bay açıklarında 180 kilometre boyunca uzanan bir deniz çayırı keşfedildi.

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletindeki Shark Bay açıklarında 180 kilometre boyunca uzanan bir deniz çayırı keşfedildi.

KANBERRA, 1 Haziran (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılar, ülkenin batı kıyısının açıklarında dünyanın en büyük bitkisini keşfetti. Çarşamba günü yayınlanan araştırmada Güney Avustralya (SA) eyaletindeki Flinders Üniversitesi'nden ve Batı Avustralya Üniversitesi'nden (UWA) araştırmacılar Batı Avustralya eyaletindeki Shark Bay açıklarında 180 kilometre boyunca uzanan bir deniz çayırı keşfetti. Genetik araçlarla Shark Bay'deki deniz çayırlarının çeşitliliğini anlamaya çalışan araştırmacılar, bunun Posidonia australis türünde devasa bir organizma olduğunu şaşkınlıkla keşfettiler. Araştırmacılar bitkinin en az 4,500 yaşında olduğunu tahmin ediyor. Araştırmanın eş yazarlarından olan, Flinders Üniversitesi ekolojistlerinden Martin Breed, ekibin bitkinin nasıl olup da gelişmeye devam ettiği konusunda şaşkına döndüklerini söyledi.

Breed yayınlanan basın açıklamasında, "Bu kısır bir bitki olabilir çünkü cinsiyeti yok. Bu kadar uzun süre nasıl hayatta kaldığı ve geliştiği gerçekten kafa karıştırıcı. Cinsiyeti bulunmayan bitkiler aynı zamanda, çevre koşullarındaki değişimlerle başa çıkarken normalde ihtiyaç duydukları genetik çeşitliliği azaltma eğilimindedir" ifadelerini kullandı. Breed şöyle devam etti: "Deniz çayırımız da çevre koşullarının değişmesinden payını aldı. Bugün bile 17 santigrat derece ile 30 santigrat derece arasında değişen geniş bir ortalama sıcaklık aralığında yaşıyor. Normal deniz suyundaki tuzluluk oranı bunu iki katına çıkaracak. Karanlıktan aşırı aydınlık ortama kadar... Bu koşullar genellikle bitkilerde stres yaratır. Buna rağmen belli ki yoluna devam ediyor." Daha fazla test yaptıktan sonra araştırmacılar, bitkinin bir poliploid, yani akrabalarından iki kat daha fazla kromozoma sahip olduğunu ve bozulmadan bırakıldığı takdirde büyümeye devam edeceğini tespit ettiler. Ekip, bu antik bitkinin bu tür değişken koşullarda nasıl hayatta kaldığını daha iyi anlamak için daha fazla test yapmaya hazırlanıyor.

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Kaynak: Xinhua

Avustralya, Kanberra, Haziran, Genetik, Güncel, Son Dakika

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