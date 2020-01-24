Son Dakika › Güncel › Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown Mersin'de - Son Dakika
Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown Mersin'de
6 saat önce
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Büyükelçilik Kültür Dairesi Koordinatörü Elif Barutçuoğlu ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:06 Kaynak: İHA
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Büyükelçilik Kültür Dairesi Koordinatörü Elif Barutçuoğlu ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Büyükelçi Brown'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkiler açısından önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, Büyükelçiye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Büyükelçi Brown ise Mersin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkürlerini iletti. - MERSİN
Son Dakika Bingöl'de 23 yıllık su sorunu çözüldü 15 yaşındaki Gauff, Avustralya Açık'ta son şampiyon Osaka'yı eledi Avustralya'da yangın, toz fırtınası ve sel felaketinin ardından 'ölümcül örümcek' tehdidi Tutuklanan "Peruklu hırsız"ın Hülya Avşar'ın evinin soyulmasıyla ilgili arandığı ortaya çıktı