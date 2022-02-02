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Avustralya, "apartheid" rejimi uygulamakla suçlanan İsrail'i kınamadı - Son Dakika

Avustralya, "apartheid" rejimi uygulamakla suçlanan İsrail'i kınamadı

02.02.2022 18:54
Avustralya, "apartheid" rejimi uygulamakla suçlanan İsrail'i kınamadı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'i "apartheid" rejimi olarak tanımlayan raporunun ardından İsrail'i kınamayı reddetti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'i "apartheid" rejimi olarak tanımlayan raporunun ardından İsrail'i kınamayı reddetti.

Morrison, Sidney'de gazetecilere verdiği demeçte, Af Örgütü'nün raporuna dair değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Morrison, hiçbir ülkenin mükemmel olmadığını vurgulayarak İsrail'i kınamaktan kaçındı.

İsrail'in, ABD'den sonra Avustralya'nın en yakın ve en önemli dostlarından biri olduğuna işaret eden Morrison, İsrail ile güçlü dostluklarını sürdüreceklerini kaydetti.

Morrison, her ülkenin eleştirilebilecek yanlarının olduğu yorumunu yaparak kendisi ve ülkesinin İsrail'in güvenilir dostu olacaklarını vurguladı.

Başbakan Morrison'un ifadeleri ülkedeki Filistin yanlısı örgütlerden tepki çekerken, Avustralya Filistin Savunuculuk Ağı Başkan Yardımcısı Nasser Mashni, "Hiçbir ülkenin mükemmel olmadığını biliyoruz ama her ülke de insanlığa karşı suçlar işlemiyor." dedi.

Öte yandan, gölge Dışişleri Bakanı olarak adlandırılan Penny Wong ise Morrison hükümetini raporu dikkatlice incelemeye çağırarak, rapordaki bulguların endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Af Örgütü, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" başlığıyla hazırladığı 280 sayfalık detaylı raporunu açıkladı.

İsrail'in Filistinlilerin haklarını kontrol ettiği tüm bölgelerde, Filistinlilere karşı uyguladığı baskı ve tahakküm sistemine geniş detaylarıyla yer verilen araştırma raporunda, "apartheid suçunun" İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları ile yerinden edilerek diğer ülkelere sığınan Filistinlileri kapsayacak kadar geniş olduğu vurgulandı.

4 yıllık saha araştırmasının sonucu elde edilen belge ve tanıklıklara yer verilen raporda, "Filistinlilerin topraklarına ve mülklerine kitlesel boyutta el koyma, zorla yerinden etme, hukuka aykırı öldürmeler, aşırı sert dolaşım kısıtlamaları ve Filistinlileri uyruk ve vatandaşlıktan yoksun bırakma" gibi ihlaller ortaya konuldu.

Raporda, bu ihlallerin, uluslararası hukuk gereğince apartheid kapsamına giren bir sistemin unsurları olduğu kaydedildi.

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Uluslararası Af Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Avustralya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya, 'apartheid' rejimi uygulamakla suçlanan İsrail'i kınamadı - Son Dakika


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