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Avustralya: Aşırı yağışlar yangınların üçte birini söndürdü fakat sel riskini yükseltti
19 dakika önce
Avustralya’daki aşırı yağışlar yangınların üçte birini söndürdü fakat meteoroloji yetkilileri, bazı bölgelerin son bir yılın en yüksek yağışını aldığını belirterek Sidney ve diğer sahil şehirlerinde ani seller meydana gelebileceği uyarısında bulundu.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde perşembe günü başlayan yoğun yağmurlar eyalet genelinde aylardır devam eden 62 yangından 20'sini söndürdü.
Fakat meteoroloji yetkilileri bazı bölgelerin son bir yılın en yüksek yağışını aldığını belirterek Sidney ve diğer sahil şehirlerinde ani seller meydana gelebileceği uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:41
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