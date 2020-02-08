Avustralya: Aşırı yağışlar yangınların üçte birini söndürdü fakat sel riskini yükseltti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya: Aşırı yağışlar yangınların üçte birini söndürdü fakat sel riskini yükseltti - Son Dakika Dünya

Avustralya: Aşırı yağışlar yangınların üçte birini söndürdü fakat sel riskini yükseltti

19 dakika önce

Avustralya’daki aşırı yağışlar yangınların üçte birini söndürdü fakat meteoroloji yetkilileri, bazı bölgelerin son bir yılın en yüksek yağışını aldığını belirterek Sidney ve diğer sahil şehirlerinde ani seller meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Avustralya: Aşırı yağışlar yangınların üçte birini söndürdü fakat sel riskini yükseltti, System.String[]

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde perşembe günü başlayan yoğun yağmurlar eyalet genelinde aylardır devam eden 62 yangından 20'sini söndürdü.


Fakat meteoroloji yetkilileri bazı bölgelerin son bir yılın en yüksek yağışını aldığını belirterek Sidney ve diğer sahil şehirlerinde ani seller meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

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Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:41 
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