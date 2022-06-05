Açıklamada, söz konusu eylemin, P-8 deniz gözetim uçağı için tehlikeli bir manevra ile sonuçlandığını ve uçağın, mürettebatının tehlikeye atıldığı ifade edildi.

CNN'nin haberine göre, Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait (RAAF) P-8 deniz gözetim uçağının, 26 Mayıs'ta, "rutin deniz gözetim faaliyeti" sırasında Çin'in J-16 savaş uçağı tarafından engellendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avustralya, askeri gözetim uçağının Çin tarafından engellendiğini açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.