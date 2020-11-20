Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell - Son Dakika

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yi arayarak üzüntüsünü dile getirdi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Morrison'un Gani ile yaptığı görüşmede "bazı Avustralya askerlerinin görevini kötüye kullanmasından derin üzüntü duyduğunu" belirterek yapılacak soruşturmaların adaleti sağlayacağını söylediği bildirildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne'in de Afgan mevkidaşına bir özür mektubu yazdığı ifade edildi.

Bu arada Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan raporu okuduktan sonra "bedenen rahatsız" hissettiğini ifade etti.

Reynolds, Perth'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Bunu izleyen her Avustralyalı gibi düpedüz şok oldum ve küçük düştüm. Raporu iki hafta önce aldım ve beni hasta etti." dedi.

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

IGADF'nin dört yıllık soruşturmanın sonucunda hazırladığı ve Afgan sivillerin yasa dışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen "güvenilir kanıtların" yer aldığı rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell tarafından açıklanmıştı.

General Campbell, "Afganistan halkından, Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) adına, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim." ifadesini kullanmış, raporu hazırlayan ADF Genel Müfettişi Tümgeneral Paul Brereton, federal hükümetin, Afganistan'daki kurbanların ailelerine tazminat ödemesi gerektiğine inandığını kaydetmişti.

Raporda bazı Avustralyalı askerlerin, öldürülen Afgan sivillerin cesetlerinin yanına "meşru bir hedef" olduklarını öne sürmek için silah ve bomba yerleştirerek muhtemel soruşturmadan kurtulmayı planladıklarına dair delillere de ulaşıldığı açıklanmıştı.

Avustralya'nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyor.