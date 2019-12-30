Avustralya: 'Ateş sütunları' nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi

Avustralya'nın güneydoğusunda bir süredir devam eden ve önü alınamayan yangınlarda aşırı sıcak ve şiddetli rüzgarların oluşturduğu 'alev sütunları' nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi.



Ülkenin Victoria eyaletinin Doğu Gippsland bölgesinde, Belçika'nın yarısı büyüklüğünde iki ulusal parkı, gölleri ve kıyı ovalarını kapsayan bir alanda tehlike seviyesi yükseltildi. Turistik bölgede pazartesi günü on binlerce kişi önlem olarak tahliye edildi.