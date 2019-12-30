Avustralya: 'Ateş sütunları' nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya: 'Ateş sütunları' nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika Dünya

Avustralya: 'Ateş sütunları' nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi

6 saat önce

Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria eyaletinin Doğu Gippsland bölgesinde bir süredir devam eden ve önü alınamayan yangınlarda aşırı sıcak ve şiddetli rüzgarların oluşturduğu 'alev sütunları' nedeniyle 10 binlerce kişi tahliye edildi.

Avustralya: 'Ateş sütunları' nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi, System.String[]

Avustralya'nın güneydoğusunda bir süredir devam eden ve önü alınamayan yangınlarda aşırı sıcak ve şiddetli rüzgarların oluşturduğu 'alev sütunları' nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi.


Ülkenin Victoria eyaletinin Doğu Gippsland bölgesinde, Belçika'nın yarısı büyüklüğünde iki ulusal parkı, gölleri ve kıyı ovalarını kapsayan bir alanda tehlike seviyesi yükseltildi. Turistik bölgede pazartesi günü on binlerce kişi önlem olarak tahliye edildi.

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Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:47 
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