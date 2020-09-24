Avustralya bankası, para aklamaktan 919 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti - Son Dakika

Avustralya bankası, para aklamaktan 919 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti

Avustralya'nın en büyük ikinci bankası Westpac, para aklama ve terörizmle mücadele bağlamındaki finansal yasaları ihlalden 919 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Avustralya bankası, para aklamaktan 919 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti, System.String[]

Avustralya'nın en büyük ikinci bankası Westpac, para aklama ve terörizmle mücadele bağlamındaki finansal yasaları ihlalden 919 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Avustralya Banka İşlemi Raporları ve İnceleme Merkezi (AUSTRAC), Kasım 2013- Eylül 2018'de 7 milyar dolar değerindeki 19 milyon 500 bin uluslararası para transferini bildirmediğini kabul eden Westpac ile ödeyeceği ceza konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Federal Mahkeme'nin Westpac'in ödemeyi kabul ettiği 919 milyon dolar cezanın uygun olduğuna hükmetmesi halinde bu, Avustralya tarihindeki en büyük para cezası olacak.

Nisan ayında göreve gelen Westpac Baş Yöneticisi Peter King, Banka'nın kendisini hataların tekrarlanmamasını temin etmeye adadığını söyledi.

Avustralya'da 2018 yılında Commonwealth Bank of Australia ile varılan benzer anlaşmada Banka, 495 milyon dolar ceza ödemişti.

Avustralya, Kasım, Eylül, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya bankası, para aklamaktan 919 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti - Son Dakika

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