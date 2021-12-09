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Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce Kovid-19'a yakalandı

09.12.2021 10:52
Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce Kovid-19'a yakalandı

İngiltere üzerinden ABD'ye giden Avustralya Başbakan Yardımcısı ve iktidar ortağı Ulusal Parti Başkanı Barnaby Joyce'a Washington'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İngiltere üzerinden ABD'ye giden Avustralya Başbakan Yardımcısı ve iktidar ortağı Ulusal Parti Başkanı Barnaby Joyce'a Washington'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Avustralya hükümetinin yeni sosyal medya düzenlemeleri planlamasıyla ilgili çalışmaları görüşmek için gittiği Washington'dan Avustralya Yayın Kurumuna konuşan Joyce, Kovid-19'u Londra'da kaptığını düşündüğü söyledi.

Joyce, Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptırdığını ve durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, bacaklarında yorgunlukla birlikte ağrı hissettiğini, hastalığının hafif olduğunu ve hasta olup olmadığından emin olmadığını dile getirdi.

Tek başına bir otel odasında karantinaya girmesi nedeniyle üzgün olduğunu belirten Joyce, "Açıkçası hayal kırıklığına uğramış durumdayım, 10 gün boyunca tek başıma bir odaya kapatılacağım. Kriketin hangi kanalda olduğunu bulabilirsem çok daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.

Başbakan Scott Morrison da Yardımcısı ile telefonda görüştüğünü ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktararak, "Bana hafif bir rahatsızlık dışında kendisini iyi hissettiğini ve aşılarını olduğunu söyledi. Zaten bildiğimiz şey, aşıların hastalık üzerinde ciddi etkisi olduğu. İşte bu yüzden aşı olmak çok önemli. İyileşmesini dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Avustralya'da son 24 saatte 10 kişi daha öldü

Kovid-19'un delta ve omicron varyantlarına karşı mücadelenin devam ettiği Avustralya'da yeni vaka sayılarındaki artış ve can kayıpları da sürüyor.

Son 24 saatte Victoria eyaletinde 9, Yeni Güney Galler eyaletinde 1 kişinin daha ölmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 2 bin 84'e yükseldi.

Yeni vaka sayılarındaki artışın devam ettiği Victoria'da 1232, NSW'de 420, ACT'de 4, Kuzey Bölgesi'nde 3 kişi virüse yakalanırken, diğer eyaletlerde yeni vaka bildirilmedi.

Resmi verilere göre, Kovid-19'un ilk kez 25 Ocak 2020'de kaydedildiği ülkede, bugüne kadar 223 bin 922 kişi virüse yakalandı.

Yeni Zelanda'da 105 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 105 kişi daha Kovid-19'a yakalandı.

Aktif vaka sayısının 6 bin 558'e çıktığını bildiren Sağlık Bakanlığı, 5'i yoğun bakımda olmak üzere 70 kişinin tedavi altında olduğunu açıkladı.

Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 12 bin 621 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da 44 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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