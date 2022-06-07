Avustralya Başbakanı Albenese, Endonezya'nın Makassar şehrini ziyaret etti

KUALA Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin en yakın komşusu Endonezya ile ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan gezisine devam ederken, Yerli Avustralyalılarla yakın bağları olan Makassar şehrine ziyarette bulundu.

Başbakan Albanese, Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar'a yaptığı ziyaretin, kültürel, etnik, dini ve dil çeşitliliğe sahip 270 milyonluk Endonezya ile ilişkileri geliştirmek isteyen ülkesi için önemli olduğunu söyledi.

Başbakan, "Avustralya, Endonezya'nın Cakarta ve Bali'den çok ama çok daha fazlası olduğunun farkındadır." ifadesini kullandı.

Albanese, Cakarta'nın yaklaşık 1390 kilometre kuzeydoğusunda bulunan ve Yerli Avustralyalılarla güçlü bağları olan Makassar'ı ziyaret eden ilk Avustralya başbakanı olduğunu belirtti.

Makassar'ın harika bir geleceğinin olduğunun altını çizen Albanese, "Endonezya'da Avustralyalılar için iş ve yatırım fırsatları var. Endonezya gelecek yıllarda dünyanın en büyük beş ekonomisinden biri haline gelecek." dedi.

Albanese'nin, Güney Sulawesi Valisi Andi Sudirman Sulaiman ile görüşmesi bekleniyor.