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Avustralya Başbakanı Morrison'dan cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına özür - Son Dakika

Avustralya Başbakanı Morrison'dan cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına özür

08.02.2022 12:53
Avustralya Başbakanı Morrison'dan cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına özür

Avustralya Başbakanı Scott Morrison zorbalık, taciz ve cinsel istismara uğrayan kamu personelinden resmi olarak özür diledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison zorbalık, taciz ve cinsel istismara uğrayan kamu personelinden resmi olarak özür diledi.

Avustralya hükümetinden cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına yönelik resmi özür geldi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 2019'da parlamento binasında bir bakanın ofisinde gece çalıştığı sırada cinsel istismara uğradığını açıklayan Brittany Higgins'ten ve diğer kamu personellerinden özür diledi. Morrison parlamentoda düzenlenen oturumda, "Üzgünüm, üzgünüz. Burada meydana gelen korkunç şeyler için Higgins'ten özür dilerim. Güvenli olması gereken yer, bir kabusa dönüştü" dedi. Morrison, "Bundan çok daha fazlası için özür dilerim. Higgins'ten önce gelenler Ama Higgins konuşma cesareti gösterdi ve işte buradayız" ifadelerini kullandı.

PARLAMENTODA ÇALIŞAN HER 3 KADINDAN BİRİ CİNSEL TACİZE UĞRADI

Brittany Higgins, 2019'da parlamentodaki ofiste tecavüze uğradığını söylemiş, durumu dönemin Savunma Bakanı Linda Reynolds'a bildirdiğinde kendisine çok az destek verildiğini ve işini bırakması için baskı yapıldığını belirtmişti. Higgins'in söz konusu olayı açıklamasından sonra soruşturma başlatılmış, Cinsiyet Ayrımcılığı Komisyonu Üyesi Kate Jenkins tarafından hazırlanan raporda parlamento ofislerinde çalışan her 3 personelden birinin cinsel tacize uğradığı ortaya çıkmıştı. Jenkins'in ekibi yaklaşık 500 kişiyle görüşmüş, 300'den fazla yazılı başvuruyu değerlendirmiş ve bin 723 kişi ile 33 kuruluştan bilgi almıştı. Raporda alkole dayalı bir "zorbalık, cinsel taciz ve cinsel saldırı" olaylarına ayrıntılı olarak yer verilmişti.

Higgins'e tecavüz etmekle suçlanan bir kişi, Haziran ayında yargılanacak.

(İHA)

Avustralya Başbakanı Morrison'dan cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına özür
Avustralya Başbakanı Morrison'dan cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına özür

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Avustralya, Parlamento, Taciz, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avustralya Başbakanı Morrison'dan cinsel istismara uğrayan kamu çalışanlarına özür - Son Dakika


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