Son Dakika Haberleri: Avustralya Başbakanı Morrison, Endonezya'da
Son Dakika Güncel Avustralya Başbakanı Morrison, Endonezya'da

Avustralya Başbakanı Morrison, Endonezya'da

1 saat önce

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo için düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere Cakarta'ya gelen Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve eşi Jenny Morrison, Widodo ve eşi Iriana Widodo tarafından cumhurbaşkanlığı sarayında karşılandı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo için düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere Cakarta'ya gelen Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve eşi Jenny Morrison, Widodo ve eşi Iriana Widodo tarafından cumhurbaşkanlığı sarayında karşılandı.

Avustralya Başbakanı Morrison, Endonezya'da

Joko Widodo, Avustralya, Jakarta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:43 Kaynak: AA
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