Avustralya Başbakanı Morrison, Endonezya'da
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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo için düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere Cakarta'ya gelen Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve eşi Jenny Morrison, Widodo ve eşi Iriana Widodo tarafından cumhurbaşkanlığı sarayında karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:43 Kaynak: AA
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo için düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere Cakarta'ya gelen Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve eşi Jenny Morrison, Widodo ve eşi Iriana Widodo tarafından cumhurbaşkanlığı sarayında karşılandı.
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