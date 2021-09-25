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Avustralya Başbakanı Morrison, erken seçime gitmeyeceğini belirtti - Son Dakika

Avustralya Başbakanı Morrison, erken seçime gitmeyeceğini belirtti

25.09.2021 15:14
Avustralya Başbakanı Morrison, erken seçime gitmeyeceğini belirtti, System.String[]

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, erken seçime gitmek gibi bir gündemi olmadığını ifade ederek "Yapacak işlerim var." dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, erken seçime gitmek gibi bir gündemi olmadığını ifade ederek "Yapacak işlerim var." dedi.

ABD'nin başkenti Washington'da, Avustralya SBS News'e konuşan Başbakan Morrison, erken seçim çağrısı yapma olasılığının olmadığını belirterek, seçimlerin planladığı gibi Mayıs 2022'de yapılacağını söyledi.

Avustralya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşı vurduranların oranı tahminen aralık ayında yüzde 80'lere ulaştığında ülkedeki yasakların kaldırılacak olması dolayısıyla Morrison'un bunu bir avantaj kabul ederek erken seçime gideceği yönünde yorumlar yapılmaya başladı.

Bunun bir avantaj olup olmadığı yönündeki soruya cevap veren Morrison, "Hayır, neden olsun? Olacağını asla söylemedim." ifadelerini kullandı.

Hükümetinin gündeminde seçim olmadan çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Morrison, "Önümüzdeki yıl seçim var. Bu yıl böyle bir seçimi (erken seçimi) gerektirecek hiçbir şey olmadı. Yapacak işlerim var." dedi.

Ülkede son birkaç aydır yapılan anketlerde, iktidardaki Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümetinin oy oranı yüzde 47, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin oy oranı ise yüzde 53 olarak görülüyor.

Seçmenlerin, Kovid-19 aşılarının yurt dışından temini, ülkeye dağıtımı ve vatandaşlara vurulmasındaki aksaklıklar nedeniyle Morrison hükümetine tepkili olması anket sonuçlarına yansımış durumda.

Avustralya sınırlarının açılmasının yanı sıra ülkedeki Kovid-19 yasaklarının kalkmasını, çift doz aşı oranlarının yüzde 80'lere çıkmasına bağlayan koalisyon hükümetinin, bu sebeple oy kaybettiği söyleniyor.

Anketlerde partisinin önde olmasını değerlendiren ve henüz yorum yapmanın çok erken olduğunu dile getiren İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, "Anketler iner ve çıkar. Bir süredir öndeyiz, önde olmayı tabii ki tercih ederiz. Ama önemli olan, elbette ki oylama gününde çıkan sonuçlardır." şeklinde konuştu.

Avustralya'da 3 yılda bir tekrarlanan federal seçimlerin, yasalara göre 21 Mayıs 2022'den önceki bir tarihte yapılması gerekiyor.

18 Mayıs 2019'da seçimlerden zaferle çıkan Liberal-Ulusal Parti koalisyonu 77 milletvekiliyle tek başına iktidara gelirken, İşçi Partisi 68, Yeşiller, United Australia, Katter's Australia ve Centre Alliance part???????ileri 1'er milletvekili çıkartmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, İşçi Partisi, Avustralya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya Başbakanı Morrison, erken seçime gitmeyeceğini belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya Başbakanı Morrison, erken seçime gitmeyeceğini belirtti - Son Dakika
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