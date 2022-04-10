Avustralya Başbakanı Morrison federal seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı - Son Dakika
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Avustralya Başbakanı Morrison federal seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı

10.04.2022 12:12
Avustralya Başbakanı Morrison federal seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, federal seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, federal seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu.

Morrison, Avustralya Genel Valisi David Hurley'i ziyaret etmesinin ardından yaptığı açıklamada, seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.

Seçimin 3 yıldır görev yapan hükümet ile hiç bilinmeyen İşçi Partisi arasında olacağını kaydeden Morrison, seçmenleri hükümete oy vermeye çağırdı.

Morrison, muhalefetteki İşçi Partisine oy vermenin "riske girmek" olacağını vurguladı.

Seçmenleri, Kovid-19 salgınında en düşük ölüm görülmesini sağlayan hükümete bağlı kalmaya çağıran Morrison, "Bu ülkemizin geleceği ile ilgili." dedi.

Başbakan Morrison, 25 Eylül 2021'de erken seçim iddialarını reddederek seçimin planlandığı gibi Mayıs 2022'de yapılacağını duyurmuştu.

Federal seçimler 3 yılda bir tekrarlanıyor

Avustralya'da 3 yılda bir tekrarlanan federal seçimlerin, yasalara göre en geç 21 Mayıs 2022'de yapılması gerekiyor.

18 Mayıs 2019'da seçimlerden zaferle çıkan Liberal-Ulusal Parti koalisyonu 77 milletvekiliyle tek başına iktidara gelirken, İşçi Partisi 68, Yeşiller, United Australia, Katter's Australia ve Centre Alliance partileri birer milletvekili çıkartmıştı.

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İşçi Partisi, Avustralya, Mayıs, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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