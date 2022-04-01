Avustralya Başbakanı Morrison Müslümanların ramazan ayını kutladı - Son Dakika

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yarın başlayacak ramazan öncesinde ülkede yaşayan 600 binden fazla Müslümanın ramazan ayını tebrik için farklı dillerde mesaj yayınladı.

Morrison, ülkedeki Türkler içinde Türkçe yayınladığı mesajında, kutsal ramazan ayının Avustralya için önemine değindi.

"Şükürler olsun ki bu yıl evinizde ve camilerde yine bir araya gelebiliyorsunuz" ifadeleriyle Kovid-19 yasaklarının kaldırıldığına işaret eden Morrison, "Bu oruç ve dua zamanında, birlikte üstesinden geldiklerimiz için şükretmek gerekir." dedi.

Morrison, Avustralya'nın inançlarının gereğini yerine getiren, yan yana yaşayan ve her bireyin insanlık onuruna değer veren tüm inançlarını kabul ettiğini söyledi.

Ramazanın merhamet, derin düşünme, fedakarlık ve direncin önemini yansıttığı hatırlatan Morrison, "Başbakan olarak, zorlu geçen son iki yıl boyunca birbirinizi güvende tutmak amacıyla harcadığınız çabalarınız için minnettarım. Müslüman Avustralyalılar ve Müslüman toplumlar bir örnek oluşturdu ve salgınla mücadelede üzerinize düşeni yaptınız." ifadelerini kullandı.

Avustralya'da 2016'da yapılan son nüfus sayımına göre, ülke nüfusunun yüzde 2,6'sını oluşturan Müslümanların sayısı 604 bin 200 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Müslümanlar Avustralya'nın çok kültürlülük politikaları dahilinde, kendilerine ait cami ve mescitlerde hem ibadetlerini hem de kültürel faaliyetlerini serbestçe yapabilme imkanına sahip.