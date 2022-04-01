Avustralya Başbakanı Morrison Müslümanların ramazan ayını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya Başbakanı Morrison Müslümanların ramazan ayını kutladı

01.04.2022 16:10
Avustralya Başbakanı Morrison Müslümanların ramazan ayını kutladı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yarın başlayacak ramazan öncesinde ülkede yaşayan 600 binden fazla Müslümanın ramazan ayını tebrik için farklı dillerde mesaj yayınladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yarın başlayacak ramazan öncesinde ülkede yaşayan 600 binden fazla Müslümanın ramazan ayını tebrik için farklı dillerde mesaj yayınladı.

Morrison, ülkedeki Türkler içinde Türkçe yayınladığı mesajında, kutsal ramazan ayının Avustralya için önemine değindi.

"Şükürler olsun ki bu yıl evinizde ve camilerde yine bir araya gelebiliyorsunuz" ifadeleriyle Kovid-19 yasaklarının kaldırıldığına işaret eden Morrison, "Bu oruç ve dua zamanında, birlikte üstesinden geldiklerimiz için şükretmek gerekir." dedi.

Morrison, Avustralya'nın inançlarının gereğini yerine getiren, yan yana yaşayan ve her bireyin insanlık onuruna değer veren tüm inançlarını kabul ettiğini söyledi.

Ramazanın merhamet, derin düşünme, fedakarlık ve direncin önemini yansıttığı hatırlatan Morrison, "Başbakan olarak, zorlu geçen son iki yıl boyunca birbirinizi güvende tutmak amacıyla harcadığınız çabalarınız için minnettarım. Müslüman Avustralyalılar ve Müslüman toplumlar bir örnek oluşturdu ve salgınla mücadelede üzerinize düşeni yaptınız." ifadelerini kullandı.

Avustralya'da 2016'da yapılan son nüfus sayımına göre, ülke nüfusunun yüzde 2,6'sını oluşturan Müslümanların sayısı 604 bin 200 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Müslümanlar Avustralya'nın çok kültürlülük politikaları dahilinde, kendilerine ait cami ve mescitlerde hem ibadetlerini hem de kültürel faaliyetlerini serbestçe yapabilme imkanına sahip.

YORUMLAR
500
Avustralyalı Müslümanlar ilk teravih namazı için camileri doldurdu Avustralyalı Müslümanlar ilk teravih namazı için camileri doldurdu Solomon Adaları: Çin ile imzalanacak anlaşma askeri üssü içermiyor Solomon Adaları: Çin ile imzalanacak anlaşma askeri üssü içermiyor

Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Müslüman, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya Başbakanı Morrison Müslümanların ramazan ayını kutladı - Son Dakika


Son Dakika
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
15:32 İnşaat işçisi yangının ortasında kalan 5 aylık bebeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı
15:28 Hamile hemşireye şiddet uygulayan adamdan akıl almaz savunma: Vursaydım bebeğini düşürürdü
15:27 Eli cebinde mayın tekmeledi! Ukrayna askerinin o görüntüleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:20:41. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya Başbakanı Morrison Müslümanların ramazan ayını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement