Avustralya Başbakanı Scott Morrison "evde kalın" çağrısı yaptı - Son Dakika
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Avustralya Başbakanı Scott Morrison "evde kalın" çağrısı yaptı

46 dakika önce

MELBOURNE (AA) –Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybının 8'e, vaka sayısının da 2 bin 364'e yükseldiği Avustralya'da, Başbakan Scott Morrison vatandaşlarına "evde kalın" çağrısında bulundu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison

MELBOURNE (AA) –Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybının 8'e, vaka sayısının da 2 bin 364'e yükseldiği Avustralya'da, Başbakan Scott Morrison vatandaşlarına "evde kalın" çağrısında bulundu.

Başbakan Morrison, Avustralya Sağlık Şefi Brendan Murphy ile başkent Canberra'da düzenlendiği basın toplantısında Kovid-19'un yayılmasını durdurmaya yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle can kaybının 8'e, vaka sayısının da 2 bin 364'e yükseldiği Avustralya'da bu gece yarısından itibaren uygulamaya girecek yeni yasak ve kısıtlamaları "Bu kolay alınmış bir karar değil" ifadeleriyle duyuran Başbakan Morrison "zorunlu olmadıkça evde kalın" çağrısı yaptı.

Yasak ve kısıtlamaların uygulama alanlarını sektörlerden örnekler vererek açıklayan Morrison, Güzellik salonları, masaj salonları, eğlence yerleri, oyun merkezleri, yüzme havuzları, kütüphaneler, müzeler, ibadet yerleri, kapalı ve açık pazarlar gibi vatandaşların bir arada bulunacağı çok sayıda işletmenin kapatılacağını söyledi.

Berber ve kuaförlerin açık olacağını, düğün merasimlerinin sadece gelin-damat, şahitler ve görevli memurdan oluşan 5 kişinin, defin işlemlerinin de yalnızca 10 kişinin katılımıyla yapılmasına izin verileceğini vurgulayan Başbakan Morrison, alınan önlemlerin hayat kurtarmak için olduğunu hatırlattı.

-Seyahat yasakları uçak şirketlerini olumsuz etkiledi

Öte yandan yurt dışına dışına gidecek Avustralyalılara yasak ve ülke içindeki uçuşlara da kısıtlama getirilmesi uçak şirketlerini zor duruma soktu. Uçuşlarını yüzde 90 azalttığını açıklayan Virgin Avustralya, 10 bin çalışanından 8 binini geçici olarak ücretsiz izne çıkardığını duyurdu. Bir başka havayolu şirketi Tiger Havayolları Avustralya'daki uçuşlarının tamamını cuma gününden itibaren askıya alacağını açıkladı. Qantas ve Jetstar geçtimiz hafta yaptıkları açıklamda tüm uluslararası uçuşlarını mart sonundan itibaren durduracağını açıklamıştı.

- Polis karantina denetimlerine başladı

Avustralya'ya gelecek tüm yabancılara sınırların kapatılmasının ardından, yurt dışından gelen Avustralyalılara uygulanan kendi kendilerini karantinaya alma zorunluluğu polis tarafından denetlenmeye başlandı. Polis ekipleri söz konusu kişilerin adreslerine giderek kontrollerde bulunuyor. Kurallara uymayanlara para ve hapis cezası verilecek.

Ülke genelinde iş yerlerinin kapatılması veya uygulanan kısıtlamalardan dolayı işten çıkartılan çok sayıda Avustralyalı, işsizlik ödeneği başvurularının yapıldığı kurum olan Centrelink ofislerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan yoğunluğun bilgisayar sistemlerinde kilitlenmelere neden olduğu bildirildi.

Federal Hükümetin, küçük ve orta ölçekli işletmelerle buralarda çalışanların koronavirüs salgını sırasında zor durumda kalmamaları için hazırladığı 84 milyar dolarlık mali yardım paketi parlamentoda kabul edildi. Yardımların mart sonundan itibaren söz konusu kişilere ulaştırılması bekleniyor.

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:16 Kaynak: AA

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