Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Christchurch Kentinde Camilere Saldıranlardan...
21 dakika önce
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere saldıranlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere saldıranlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:28 Kaynak: AA
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