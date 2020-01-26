Avustralya Başkonsolosluğu önünde "Deve" eylemi - Son Dakika
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Avustralya Başkonsolosluğu önünde "Deve" eylemi

6 saat önce

Avustralya'da kuraklık sebebiyle verilen 10 bin yaban devesini öldürülmesi kararını protesto etmek isteyen hayvan hakları savunucuları, Avustralya İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde toplanarak eylem yaptı.

Avustralya Başkonsolosluğu önünde

Avustralya'da kuraklık sebebiyle verilen 10 bin yaban devesini öldürülmesi kararını protesto etmek isteyen hayvan hakları savunucuları, Avustralya İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde toplanarak eylem yaptı.

Hayvan hakları aktivisti Arzu Terter, "Talebimiz Avustralya'nın insana baktığı pencereden hayvanlara bakarak hayvanların birer birey olduğunu kabul etmesi ve sorunların çözümünü hayvan cinayetlerinden geçirmesinden derhal vazgeçmesidir" dedi.

"TALEBİMİZ AVUSTRALYA'NIN HAYVANLARI ÖLDÜRMEYİ DERHAL SONLANDIRMASI"

Hayvan hakları savunucuları, bugün Şişli'deki Avustralya İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde toplanarak, kısa süre önce açıklanan Avustralya'nın 10 bin yaban devesini öldürülmesi kararını protesto etti. Yaklaşık 20 kişilik topluluğu temsilen konuşan hayvan hakları aktivisti Arzu Terter, "Avustralya devleti, ülkede süregelen kuraklığı bahane ederek çitlere, evlere, klima cihazlarına, insanlara, insanların beslediği hayvanlara ve yapılara zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin yaban devesinin öldürülmesine karar vermiş, kısa süre önce 5 bin deveyi katletmiştir. Talebimiz Avustralya'nın hayvanları öldürmeyi derhal sonlandırmasıdır. Talebimiz Avustralya'nın insana baktığı pencereden hayvanlara bakarak hayvanların birer birey olduğunu kabul etmesi ve sorunların çözümünü hayvan cinayetlerinden geçirmesinden derhal vazgeçmesidir" ifadelerini kullandı.

Konsolosluğun önünde toplanan grup, Terter'in açıklamasından sonra ellerinde 'Kuraklığın sorunlusu develer değil', 'Ağaca, hayvana, yeryüzü özgürlük' ve 'Avustralya hayvan katliamını durdur' yazılı pankartlarla sloganlar attı.

Grup, daha sonra olaysız dağıldı.


- İstanbul
Avustralya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:41 Kaynak: DHA
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