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Avustralya böcekler tarafından istila edildi! Biri hayalet gibi, diğeri ısırınca yumruk etkisi yapıyor - Son Dakika

Avustralya böcekler tarafından istila edildi! Biri hayalet gibi, diğeri ısırınca yumruk etkisi yapıyor

18.12.2021 12:04

Avustralya'da uzun süredir devam eden selle birlikte yaz sıcaklarının zirveye ulaşması, zararlı böcek istilasını da tetikledi. Ülkede çekirge ve örümcek istilası patlak verdi. Hızla çoğalan örümceklerin ağı etrafı hayalet gibi sararken, istilacı sivrisinekler de Avustralyalılara virüs bulaştırmaya başladı. Uzmanlar durumun iyice kötüleşebileceğini ve istilanın korkunç boyutlara ulaşabileceğini söylüyor.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti (NSW), şimdiye kadarki en yağışlı Kasım ayının ardından, yağışlı havalar nedeniyle göçmen çekirge ve sivrisinek sayılarındaki istenmeyen artışa karşı kendini hazırlıyor.

UZMANLAR ''İSTİLA KAPIDA'' DİYOR

Avustralya Müzesi sergi yapımcısı David Bocks Perşembe günü Xinhua'ya "Yılın başında yağışlı bir yaz geçirdik, ardından ılıman kış ve yağışlı bahar geldi, şimdi de yağmurlar geri döndü ve La Nina etkisi nedeniyle muhtemelen bu yağmurlar devam edecek, bu nedenle istila potansiyeli kesinlikle var" dedi. Avustralya Çekirge İstilası Komisyonu, Aralık'ta yaptığı güncellemede, NSW'nin komşu su olan Victoria eyaleti yakınlarındaki Riverina bölgesinde büyük olasılıkla sürü oluşumu ile birlikte genel popülasyon seviyelerinde bir artış olabileceğini ve bu durumun bölge çapında olası bir istilaya yol açacağını belirtti.

ÇEKİRGELER HIZLA ÇOĞALIYOR

Bu arada, NSW'nin batısındaki Murray bölgesindeki çiftçiler, yaklaşık on yıldır ilk kez çok sayıda çekirge sürüsü görüldüğünü bildirdi. Bir çekirge türü olan göçmen çekirgeler, bir seferde 50'ye kadar yumurta bırakan dişileri sayesinde olağanüstü bir şekilde çoğalabiliyor ve bu döngü, birkaç hafta içinde defalarca tekrarlanabiliyor.

ANİDEN GÖKLERDEN İNİYORLAR

Bocks'un belirttiği gibi, yiyecek arayan yüzbinlerce açgözlü çekirge bir gecede yaklaşık 500 km uçup, aniden göklerden inerek bir gün içinde bir tarladaki ekinlerin veya meradaki otların tamamını yiyebiliyor.

BİR DİĞER TEHLİKE DE SİVRİSİNEKLER

Avustralya'da yaz mevsiminde yüksek sayılarda geri döneceği tahmin edilen bir başka bela da sivrisinekler veya Avustralya'da yaygın olarak adlandırıldığı gibi "mozzi'ler". NSW Sağlık Patolojisi entomologu Dr. Cameron Webb Perşembe günü Xinhua'ya, uygun üreme koşulları oluştuğunda, çok çeşitli kan emici böceklerin sayısında artış görmeyi beklediğini söyledi.

''ISIRIKLARI YUMRUK ETKİSİ YARATIYOR''

Webb, "NSW'de birçok farklı sivrisinek türü var. Arka bahçelerimizdeki tipik sivrisinekler nispeten küçük, ancak NSW'nin batısındaki su altında kalan bölgelerde üreyen sivrisineklerin oldukça büyük olma eğilimi var ve ısırıkları yumruk etkisi yaratabilir" dedi. Webb, bu büyük zararlıların yumurtalarını taşkın yatakları, sulak alanlar ve çalılık alanlarda bıraktığını ve ideal koşullar oluşana kadar yumurtalarının uzun yıllar yerinde kalabileceğini söyledi.

KİLO KAYBINA YOL AÇAN VİRÜS TAŞIYORLAR

Sivrisinekler, Avustralyalıların iyi bildiği bir tahriş sebebi olmanın ötesinde, kilo kaybına neden olan Ross River virüsü gibi hastalıkları bulaştırabiliyor. Webb bununla birlikte, normalden daha fazla sivrisinek olsa bile, bunun otomatik olarak daha fazla patojen yayılacağı anlamına gelmediğini de aktardı. Webb, şöyle devam etti;

Sivrisinek kaynaklı hastalıkların salgınlarını tahmin etmek inanılmaz derecede zordur ve sadece sivrisinekleri ve yaşam alanlarını değil, aynı zamanda bu patojenleri barındıran yerel vahşi yaşamı da anlamayı gerektirir. Bölgede yaşayanların sivrisinek ısırıklarından kaçınmak için önlem alması ve sivrisinekleri izleyen yerel sağlık yetkililerinin yapabileceği patojen aktivite erken uyarılarına dikkat etmesi önemli."

Avustralya böcekler tarafından istila edildi! Biri hayalet gibi, diğeri ısırınca yumruk etkisi yapıyor

Avustralya, Galler, Aralık, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Avustralya böcekler tarafından istila edildi! Biri hayalet gibi, diğeri ısırınca yumruk etkisi yapıyor - Son Dakika


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