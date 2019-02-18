Son Dakika Haberleri: Avustralya Brexit Öncesi Birleşik Krallık ile Ticaret Anlaşması Yapmak İstiyor

Avustralya Brexit Öncesi Birleşik Krallık ile Ticaret Anlaşması Yapmak İstiyor

1 saat önce

– Avustralya Ticaret Bakanı Simon Birmingham, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılması (Brexit) durumunda, iki ülke arasındaki ticaretin sorunsuz sürebilmesi için, ticari görüşmelerin hızlandırılmasını istediklerini söyledi.

Avustralya Brexit Öncesi Birleşik Krallık ile Ticaret Anlaşması Yapmak İstiyor, System.String[]
Avustralya Ticaret Bakanı Simon Birmingham, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılması (Brexit) durumunda, iki ülke arasındaki ticaretin sorunsuz sürebilmesi için, ticari görüşmelerin hızlandırılmasını istediklerini söyledi.

Birmingham Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Eğer Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız ayrılması gibi bir durumla karşı karşıya kalırsak, Birleşik Krallık'ı bir anlaşmaya varmak için görüşmelere devam edilmesi konusunda teşvik ederdik" dedi ve yıl sonuna kadar bir anlaşmaya varılmasını desteklediğini belirtti.

Birleşik Krallık yönetiminin geçen hafta Brexit sonrası dönem için İsviçre ile imzaladığı ticaret anlaşması kapsamında Birleşik Krallık AB'den ayrıldıktan sonra iki ülke "önceliklilik koşullarında" ticaret yapmayı sürdürecek.

Gelişmeler kapsamında ABD Başkanı Donald Trump da, Brexit sonrasında ABD ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretin "büyük ölçüde" artmasını beklediğini söylemişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:31 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Avustralya, Birleşik Krallık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Hava Yolu Şirketi Flybmi'den "Brexit" Gerekçesiyle İflas Talebi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu

Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerası Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:18:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya Brexit Öncesi Birleşik Krallık ile Ticaret Anlaşması Yapmak İstiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]