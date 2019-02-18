Avustralya Brexit Öncesi Birleşik Krallık ile Ticaret Anlaşması Yapmak İstiyor
1 saat önce
– Avustralya Ticaret Bakanı Simon Birmingham, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılması (Brexit) durumunda, iki ülke arasındaki ticaretin sorunsuz sürebilmesi için, ticari görüşmelerin hızlandırılmasını istediklerini söyledi.
– Avustralya Ticaret Bakanı
Simon Birmingham, Birleşik Krallık
'ın Avrupa Birliği
'nden (AB
) anlaşmasız ayrılması (Brexit) durumunda, iki ülke arasındaki ticaretin sorunsuz sürebilmesi için, ticari görüşmelerin hızlandırılmasını istediklerini söyledi.
Birmingham Financial Times
'a yaptığı açıklamada, "Eğer Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız ayrılması gibi bir durumla karşı karşıya kalırsak, Birleşik Krallık'ı bir anlaşmaya varmak için görüşmelere devam edilmesi konusunda teşvik ederdik" dedi ve yıl sonuna kadar bir anlaşmaya varılmasını desteklediğini belirtti.
Birleşik Krallık yönetiminin geçen hafta Brexit sonrası dönem için İsviçre
ile imzaladığı ticaret anlaşması kapsamında Birleşik Krallık AB'den ayrıldıktan sonra iki ülke "önceliklilik koşullarında" ticaret yapmayı sürdürecek.
Gelişmeler kapsamında ABD
Başkanı Donald Trump
da, Brexit sonrasında ABD ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretin "büyük ölçüde" artmasını beklediğini söylemişti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:31 Kaynak: DHA
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