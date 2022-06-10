Avustralya, bu yıl 110 bin vasıflı işçi kabul etmeyi planlıyor - Son Dakika
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Avustralya, bu yıl 110 bin vasıflı işçi kabul etmeyi planlıyor

10.06.2022 16:43
Avustralya, bu yıl 110 bin vasıflı işçi kabul etmeyi planlıyor

Avustralya, Kovid-19 salgınında sınırların kapatılması üzerine işçi ihtiyacının artması nedeniyle bu yıl 110 bin vasıflı işçi kabul etmeyi düşünüyor.

Avustralya, Kovid-19 salgınında sınırların kapatılması üzerine işçi ihtiyacının artması nedeniyle bu yıl 110 bin vasıflı işçi kabul etmeyi düşünüyor.

The Strait Times'ta yer alan habere göre, bazı işletmeleri çalışma saatlerini ve hizmetleri kısıtlamaya zorlayan ciddi işçi sıkıntısı dolayısıyla ülkenin göçmen alım üst sınırını kaldırma tartışmaları sürüyor.

2017'den bu yana yaklaşık 160 bin kalıcı göçmen olarak belirlenen yıllık kotasını dolduran Avustralya'nın, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'den bu yılın başlarına kadar sınırları sıkı bir şekilde kapatması üzerine ülkeye göçmen akışında ciddi düşüş yaşandı.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS), 8 Haziran'da ülke genelinde yaklaşık 420 bin açık iş olduğunu belirtti.

ABS'den Bjorn Jarvis, madencilik sektörü, finans ve sigorta hizmetleri sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörlerde işgücü sıkıntısı çekildiğini söyledi.

Söz konusu sıkıntılar nedeniyle ülke bu yıl 110 bin vasıflı işçi kabul etmeyi planlıyor.

2014'te 195 bin kişi geçici vasıflı işçi vizesine sahipken, şu anda ülkede bu sayı 96 bin.

Avustralya'dan nisanda ayrılan vasıflı işçi sayısının, ülkeye gelenden daha fazla olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

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