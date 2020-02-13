Avustralya Çin'den gelenlere seyahat yasağını uzattı - Son Dakika
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Avustralya Çin'den gelenlere seyahat yasağını uzattı

6 saat önce

Avustralya, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Çin'e uygulanan seyahat yasağını bir hafta daha uzattı.

Avustralya Çin'den gelenlere seyahat yasağını uzattı, System.String[]

Avustralya, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Çin'e uygulanan seyahat yasağını bir hafta daha uzattı.

Başbakan Scott Morrison, federal hükümetin Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle daha önce açıkladıkları "Çin'den Avustralya'ya 14 günlük seyahat yasağı"nı bir hafta daha uzattıklarını duyurdu.

15 hastadan 5'i iyileşti

Basın toplantısında, Avustralya'da Kovid-19 hakkındaki son rakamları paylaşan Sağlık Şefi Profesör Brendan Murphy de ülkede virüs bulaşan 15 hastadan 5'inin iyileştiğini söyledi.

Avustralya, Çin'den ilk olarak tahliye ettiği 243 vatandaşını, ülkeye yaklaşık 2 bin 500 kilometre uzaktaki Noel Adası'nda mülteciler için kurulan gözaltı merkezinde, 270 kişiden oluşan ikinci grubu da Kuzey Bölgesi'nde bir dönem maden işçilerinin kullandığı kampta karantinaya almıştı.

Karantinaya alınanlarda şimdiye kadar virüse rastlanmadı.

Japonya, yeni tip koronavirüsle mücadeleye 15,3 milyar yen aktarıyor

Bu arada Japonya, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için acil durum tedbirlerine 15,3 milyar yen (yaklaşık 840 milyon lira) aktaracak.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüsle mücadeleye 10,3 milyar doları devlet bütçesindeki rezerv fonlarından olmak üzere 15,3 milyar yen tahsis edileceğini açıkladı.

Abe, bu miktarın yarın kabine tarafından onaylanacağını kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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