Avustralya, Çin'den gözaltındaki Avustralyalı gazeteciyi çocuklarıyla görüştürmesini istedi - Son Dakika
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Avustralya, Çin'den gözaltındaki Avustralyalı gazeteciyi çocuklarıyla görüştürmesini istedi

07.09.2022 12:36
Avustralya, Çin'den gözaltındaki Avustralyalı gazeteciyi çocuklarıyla görüştürmesini istedi

Avustralya, Çin'in resmi televizyon kanalı Çin Küresel Televizyon Ağında (CGTN) haber sunucusu olarak çalışan tutuklu vatandaşı Çıng Ley'in çocuklarıyla görüştürülmesi çağrısı yaptı.

Avustralya, Çin'in resmi televizyon kanalı Çin Küresel Televizyon Ağında (CGTN) haber sunucusu olarak çalışan tutuklu vatandaşı Çıng Ley'in çocuklarıyla görüştürülmesi çağrısı yaptı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı basın açıklamasında Çin'in Canberra Büyükelçisi Şiao Çian'ın gazetecinin ailesine destek olabileceğini söylediğini anımsattı.

Başbakan Albanese, hükümetin, gazeteci Çıng ile çocuklarının görüştürülmesine dair talebini yineledi.

Çıng'ın ailesine ulaşabilmesi gerektiğini söyleyen Albanese, gazeteciyi temsil etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Albanese, Çıng ile ilgili tüm süreçlerde şeffaflık olmadığını kaydeden Çin yönetiminin konuyla ilgili daha iyisini yapması gerektiğini belirtti.

Çin'in Canberra Büyükelçisi Şiao, Avustralya Yayın Kurumuna (ABC) dün yaptığı açıklamada, "Kişisel olarak, zor bir durumla karşı karşıya kalan ailenin, çocukların ve akrabaların halinden anlıyorum. İnsani zeminde, bir büyükelçi olarak, gazeteci ile ailesinin veya Avustralya'nın Pekin Büyükelçiliği'nin olası iletişimini kolaylaştırmaya yardımcı olup olamayacağıma bakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Şiao, yasal sürece müdahalesi olamayacağını vurgulamıştı.

Çıng'ın Papua Yeni Gineli iş arkadaşı Nick Coyle, ağustosta bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, gazetecinin iki yıldır çocuklarını, ailesini arayamadığını söylemişti.

Coyle, Avustralya'nın Pekin Büyükelçiliği yetkililerinin her ay ailesinin Çıng ile görüşmesi için başvurduğunu ancak Çinli yetkililerin hiçbir zaman bu talebe yanıt vermediğini ifade etmişti.

Çin Global Televizyon Ağı (CGTN) için çalışan Çin asıllı Avustralyalı gazeteci Çıng Ley, Ağustos 2020'de Çin'de gözaltına alınmış, Şubat 2021'de casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Çıng, 13 Ağustos'ta gözaltına alınmadan bir ay önce Avustralya vatandaşlarını Çin'de keyfi gözaltı riski konusunda uyarmıştı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Pekin, Güncel, Son Dakika

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