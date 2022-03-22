Avustralya, Çin ve Rusya'nın uzaydaki etkinliğine karşı "Uzay Komutanlığı" kurdu - Son Dakika

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Çin ve Rusya'nın Dünya dışından gelecek askeri emellerine karşı koymak için Uzay Komutanlığı kurduklarını söyledi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında konuşma yapan Dutton, yeni kurulan Uzay Komutanlığının başlangıçta mütevazı olacağını söyledi ancak bütçe ve personel gibi konularda ayrıntılı bilgi vermedi.

Uzay Komutanlığının pozisyonunu, Çin ve Rusya'nın Dünya dışındaki askeri emellerine açıkça karşı koyacak şekilde konumlandıran Dutton, uzayın bu yüzyılda daha büyük askeri önem kazanan bir alan haline geleceğini söyledi.

Uzayın çatışmalar için yeni bir alan haline gelmemesi gerektiğini belirten Dutton, Avustralya'nın "güvenli, istikrarlı ve korunaklı bir uzay alanı" için müttefiklerle çalışacağını vurguladı.

Komutanlığa Hava Mareşali Catherine Roberts atandı

Avustralya Uzay Komutanlığı görevine atanan Hava Mareşali Catherine Roberts, Rusya ve Çin'in uyduları yok etme kapasitesine ulaştığı bir alanda Avustralya'nın geri kalmasının kendisini korkuttuğunu söyledi.

Avustralya savunmasının düşman uydularını ortadan kaldırabilmesi gerektiğini dile getiren Roberts, "Çin ve Rusya'nın kamuya açık alanda oldukça iyi belgelenmiş faaliyetleri beni korkutuyor. Şu anda bu tehditlere karşı yetenek eksikliğimizin endişe verici olduğunu düşünüyorum ancak büyük bir müttefikim (ABD) var." ifadelerini kullandı.

Merkezi başkent Canberra'da olan Avustralya Uzay Komutanlığında 100'den fazla personelin görev yapacağı bildirildi.

Son yıllarda silahlanmaya hız veren iktidardaki Liberal-Ulusal Parti hükümeti geçen yıl, ABD ve Birleşik Krallık ile Avustralya'nın nükleer denizaltılara sahip olmasına imkan sağlayacak yeni bir askeri ortaklık olan AUKUS'u imzalamıştı.

Avustralya kıyılarında 7,4 milyar dolara mal olacak nükleer denizaltılar için üs kuracağını da açıklayan muhafazakar hükümet, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, ülkedeki asker sayısını, 2040'a kadar yüzde 30 artırarak 80 bine çıkartacağını duyurmuştu.