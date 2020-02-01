Avustralya, Çinli yolculara kapılarını kapattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya, Çinli yolculara kapılarını kapattı - Son Dakika Dünya

Avustralya, Çinli yolculara kapılarını kapattı

6 saat önce

Avustralya, Çinli yolculara kapılarını kapattı

Avustralya, Çinli yolculara kapılarını kapattı, System.String[]

Avustralya, koronavirüs nedeniyle Çin'den gelen yolculara sınırlarını kapattığını duyurdu. Koronavirüsün sıçradığı Avustralya'da şu ana kadar 12 vaka tespit edildi.


Aylarca yangınlarla mücadele eden Avustralya'da koronavirüs ülkenin öncelikli gündemlerinden biri oldu. Cumartesi günü iki yeni vakanın tespit edildiği ülkede salgından etkilenenlerin sayısı 12'ye çıktı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:07 
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