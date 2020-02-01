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Avustralya, Çinli yolculara kapılarını kapattı
6 saat önce
Avustralya, Çinli yolculara kapılarını kapattı
Avustralya, koronavirüs nedeniyle Çin'den gelen yolculara sınırlarını kapattığını duyurdu. Koronavirüsün sıçradığı Avustralya'da şu ana kadar 12 vaka tespit edildi.
Aylarca yangınlarla mücadele eden Avustralya'da koronavirüs ülkenin öncelikli gündemlerinden biri oldu. Cumartesi günü iki yeni vakanın tespit edildiği ülkede salgından etkilenenlerin sayısı 12'ye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:07
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